Europa League nuova priorità della stagione? Cosa filtra in casa Milan all’indomani del sorteggio dei playoff

L’urna di Nyon ha regalato al Milan il Rennes come primo scoglio in Europa League, ma sarà soltanto la prima tappa di una competizione che il Diavolo vuole provare a vincere.

Gli obiettivi a inizio stagione erano certamente altri, ma la retrocessione in Europa League è viene vista come un’opportunità da sfruttare per provare ad arrivare fino in fondo e vincere un nuovo trofeo. Lo riporta il Corriere dello Sport.