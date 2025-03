Europa League Milan, Cardinale chiaro col club rossonero! Qualificazione indispensabile perchè... Ultimissime

Europa League Milan, Gerry Cardinale chiaro col club rossonero: la qualificazione alla cosiddetta coppa minore fondamentale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con la Champions League della prossima stagione che appare ormai un miraggio, per il Milan diventa fondamentale centrare almeno la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.

Non tanto dal punto di vista economico (la differenza tra le due competizioni è notevole) ma soprattutto per una questione di appeal e visibilità internazionale. Le strade per il Milan sono due: arrivare almeno sesti in Serie A oppure vincere la Coppa Italia.