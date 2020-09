Europa League, il tecnico del Rio Ave: «Milan? Il nome non ci spaventa»

Mario Silva, tecnico della formazione lusitana, ha voluto rimarcare come la squadra squadra non abbia timori reverenziali verso il Milan

«Milan? Il nome potrebbe spaventare ma invece non ci spaventa. Già con il Besiktas sapevamo che sarebbe stata difficile ma siamo arrivati fiduciosi e alla fine siamo passati. Contro il Milan sarà lo stesso e faremo di tutto per ottenere il successo», parole di Mario Silva, tecnico del Rio Ave, prossimo avversario del Milan in Europa League.

Come riporta il portoghese Record, il tecnico lusitano non vuole mostrare timore reverenziale nei confronti della formazione rossonera che, giocoforza, arriverà a Vila do Conde con il grado di favorita.