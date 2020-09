Europa League, il Bodo Glimt vince 3 a 1 in Norvegia contro il Brann

Il Bodo Glimt, prossima avversaria del Milan in Europa League, continua ad andare forte in patria. Un’altra vittoria

Il Bodo Glimt, prossima avversaria del Milan in Europa League, continua ad andare forte in patria. Contro il Brann è arrivata una vittoria in trasferta per 3 a 1 con la doppietta di uno scatenato Zinckernagel e la rete di Hauge. Questo è il quinto successo consecutivo che porta il Glimt a 50 punti con un distacco abissale nei confronti della seconda in classifica. Il Molde, infatti, dista ben 16 punti dalla vetta. I rossoneri affronteranno una squadra in gran forma nel pieno della propria stagione. I ragazzi di Stefano Pioli dovranno fare attenzione.