Europa League, ecco chi potrebbe scendere dalla Champions League

I sorteggi dei gironi di Champions League di oggi sono stati abbastanza equilibrati. Pochi rischi di top club in Europa League

I sorteggi dei gironi di Champions League di oggi sono stati abbastanza equilibrati. In ogni girone ci sono due pretendenti fortemente candidate al passaggio del turno e altre due che probabilmente si giocheranno il terzo posto.

Fatta eccezione per il girone H in cui sono presente Manchester United, PSG e Lipsia, per il resto è plausibile immaginare che non scenderanno top club in Europa League. Una buona notizia per quelle squadre come il Milan che puntano ad arrivare il più avanti possibile nella competizione.