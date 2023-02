Europa e Conference League, le italiane in campo: ci sono Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Ecco le partite di questa sera

Nel giovedì di Europa, tornano l’Europa League e la Conference League. Per la prima, tornano in campo la Juventus, contro il Nantes in Francia.

Per la seconda, c’è la sfida tra Cluj e Lazio per il ritorno; a Firenze, la Fiorentina attende il Braga.