Euro 2020, l’Italia trova il Belgio ma senza De Bruyne e Hazard

Dopo la vittoria contro il Portogallo, il Belgio affronterà l’Italia. Molto probabilmente, dovrà farlo senza De Bruyne e Hazard, usciti infortunati

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Belgio sarà il prossimo avversario dell’Italia. Tuttavia, la squadra di Roberto Martinez dovrà fare probabilmente a meno di Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

Come si legge sul quotidiano: «Il primo è stato azzoppato da un’entrataccia di Palhinha e si temono lesioni alla caviglia sinistra di KDB: oggi gli accertamenti strumentali, se risulteranno

coinvolti i legamenti sarà dura vederlo in campo venerdì a Monaco nei quarti contro gli azzurri. Il secondo ha chiesto il cambio verso la fine perché ha sentito pizzicare la coscia destra e i medici dovranno valutare l’entità dell’infortunio muscolare: se sarà stiramento, impossibile il recupero in pochi giorni. Insomma, Italia fortunata perché il secondo tempo ha dimostrato come senza De Bruyne il Belgio si depotenzi nel pensiero e diventi una squadra leggibile e ammortizzabile, e

perché l’Eden Hazard di ieri sera a Siviglia, continuo e propositivo, non l’avevano mai visto quest’anno al Real Madrid».