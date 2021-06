Euro 2020, la rivincita di Southgate: l’Inghilterra ora “vede” la finale

Gareth Southgate l’aveva detto alla vigilia dell’ottavo di finale più suggestivo di Euro 2020: “Sarà l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso di Inghilterra Germania”. Già, la storia si è dunque compiuta per i Three Lions che hanno avuto la meglio sull’acerrima nemica al termine di un match da sliding doors, in linea con le ultime appassionanti sfide a eliminazione diretta di questi Europei.