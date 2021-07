Euro 2020, la formazione ideale della UEFA: ci sono cinque azzurri – VIDEO

L’Italia trionfa ad Euro 2020 e la UEFA pubblica la squadra con i migliori giocatori del torneo: ci sono quattro azzurri, Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa. Manca capitan Chiellini e sicuramente la scelta farà discutere. Assente anche Cristiano Ronaldo, capocannoniere di Euro 2020, ma non incisivo per il suo Portogallo.

Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola; Hojbjerg, Jorginho, Pedri; Chiesa, Lukaku, Sterling.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020

pic.twitter.com/goGLi6qQzj

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021