Euro 2020, Italia avanti tutta: Verratti è la ciliegina sulla torta

L’Italia conclude il girone A di Euro 2020 a punteggio pieno: contro il Galles le buone notizie arrivano anche dal rientro di Verratti

Sempre più Italia in questo Euro 2020 che ha aperto la sua terza giornata di gara nei vari gironi: la vittoria contro il Galles battezza anche l’esordio nella competizione di Marco Verratti. Non c’è due senza tre per gli Azzurri che chiudono il Girone A a punteggio pieno e con zero reti al passivo.

E in totale siamo a 30 gare consecutive senza sconfitte per una Nazionale che appassiona e coinvolge come poche altre nella storia del nostro calcio. Non che contro i britannici la prestazione sia stata in realtà memorabile, ma sono comunque numerose le note positive.

