Espulsione Tomori, pomeriggio da incubo al Mapei: Milan in dieci e sotto di un gol

Espulsione Tomori, il difensore inglese rimedia due gialli in pochi minuti: Laurienté incontenibile, Berardi firma il vantaggio

Piove sul bagnato in casa rossonera. In un avvio di gara complicatissimo al Mapei Stadium, la notizia peggiore per Massimiliano Allegri è l’espulsione di Tomori. Il difensore centrale del Milan è stato infatti allontanato dal direttore di gara al 24° minuto di gioco, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica per gran parte del match.

La partita di Fikayo Tomori è durata meno di mezz’ora, segnata da un duello personale totalmente perso contro Armand Laurienté. L’attaccante francese del Sassuolo è apparso sin da subito imprendibile, costringendo l’inglese a due interventi fallosi ravvicinati che sono costati la somma di ammonizioni. Entrambi i cartellini gialli sono arrivati per interventi irregolari proprio su Laurienté, che ha letteralmente fatto impazzire la retroguardia milanista con i suoi strappi in velocità.

Oltre all’uomo in meno, il Milan deve rincorrere anche nel punteggio. Il Sassuolo è infatti passato in vantaggio grazie al solito Domenico Berardi, che ha sbloccato la contesa con un preciso sinistro dei suoi. Ora per il Diavolo la salita si fa ripidissima: senza l’apporto di Tomori e con un gol da recuperare, servirà un’impresa per non uscire sconfitti dalla trasferta emiliana.