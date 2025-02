Espulsione Tomori, il caso di Empoli può portare ad un cambiamento VAR: le ultime!

Espulsione Tomori, il caso di Empoli può portare ad un cambiamento VAR: ecco quanto riportato da Calcio & Finanza

Come sottolinea questa mattina Calcio&Finanza, l’espulsione di Tomori nel match del Milan contro l’Empoli di sabato può aver creato confusione riguardo le regole VAR. Quest’ultimo, infatti, non è potuto intervenire sull’azione, evidenziando un fuorigioco che pareva netto, perchè il difensore inglese non è stato espulso direttamente con il cartellino rosso ma per somma di ammonizioni.

Dunque, l’Italia sembra volersi fare da apripista sulla possibilità di un VAR a chiamata durante la partita. Seguiranno certamente aggiornamenti, dato che i casi recriminati dai club cominciano a salire di numero.