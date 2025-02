Espulsione Tomori, l’AIA spiega la decisione di Pairetto: le polemiche non si placano. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il giorno seguente dal termine del match del Milan contro l’Empoli Elenito Di Liberatore ha commentato ad Open Var il rosso a Tomori: non si placano le polemiche.

PAROLE – «Il VAR non è potuto intervenire perché è fuori protocollo. In caso di rosso diretto era opportuna revisione VAR, ma trattandosi di doppia ammonizione il VAR era tagliato fuori. Se l’arbitro avesse sbagliato ed estratto il rosso, sarebbe stato richiamato. Per quanto riguarda il fuorigioco, trattandosi di poco, è una fattispecie complessa per l’assistente. Però è stato bravo in corso d’opera lo stesso assistente nel collaborare legittimamente con l’arbitro».