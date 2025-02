Espulsione Theo, Milan troppi cartellini: alla squadra manca qualcosa. L’ex lancia un allarme

Espulsione Theo, troppi cartellini rossi per il Milan nelle ultime partite. Alberico Evani lancia l’allarme a La Gazzetta dello Sport

Alberico “Chicco” Evani, un ex calciatore che ha fatto parte di pagine importanti della storia del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. A suo avviso ci sono state troppe espulsioni nelle ultime uscite di Serie A e Champions e questo è un segnale preoccupante per il gruppo.

TROPPE ESPULSIONI – «Complicato giocare con un uomo in meno, ma non è che il Milan stesse subendo chissà che prima del pari del Feyenoord. Ultimamente però è successo troppo spesso di recente di finire in dieci alcune partite: da Zagabria a Empoli, fino all’altra sera in Champions. È evidente che ci sia poca serenità, alla squadra manca lo spirito giusto».