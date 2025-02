Espulsione Theo, Pellegatti spiazza tutti: «Non mi accanisco con un giocatore»

Condividi via email

Espulsione Theo, Carlo Pellegatti nel corso della trasmissione Tutti Convocati ha detto la sua sul terzino francese

Carlo Pellegatti, nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, in onda su Radio 24, ha detto la sua su Theo Hernandez. Il noto giornalista è andato in controtendenza rispetto ai più. Il terzino francese, dopo Milan-Feyenoord, è stato infatti bersagliato dalle critiche, è stato indicato come principale colpevole dell’eliminazione dalla Champions League.

LE PAROLE DI PELLEGATTI – «Il milanista medio è molto triste, Theo ha disputato una stagione piatta, ma non mi accanisco con un giocatore».