Espulsione Theo ad inizio secondo tempo di Milan-Feyenoord: Sergio Conceicao è stato costretto a fare un cambio

Al 51° il Milan è rimasto in dieci uomini nel corso del match con il Feyenoord valevole per il ritorno dei playoff di Champions League. Dopo 12 minuti mister Sergio Conceicao ha deciso di effettuare un cambio per sistemare meglio la squadra in campo.

Fuori Pulisic (anche per evitare problemi fisici) e dentro Davide Bartesaghi. Il Diavolo si mette così 4-4-1 con un terzino sinistro di ruolo. Al 71° ha poi fatto il suo ingresso anche Fofana al posto di Gimenez, il tecnico portoghese cerca maggiore sostanza.