Espulsione Pellegrini, il terzino riceve un doppio giallo in Lazio Milan: cos’è successo – VIDEO

Espulsione Pellegrini, il terzino riceve un doppio giallo in Lazio Milan: cos’è successo ed il motivo delle proteste dei biancocelesti

Arriva l’episodio che potrebbe svoltare Lazio Milan, ovvero l’espulsione di Luca Pellegrini. Il terzino dei biancocelesti ha rimediato una doppia ammonizione nel giro di appena 7 minuti, entrambe nel corso del secondo tempo.

È giusta secondo voi l’espulsione di Pellegrini che sperava che l’arbitro fermasse il gioco per il colpo al volto a Castellanos?#LazioMilan pic.twitter.com/d3J1zQfYpy — MEMÆZZARRI (@Gianny80147) March 1, 2024

Proteste animate da parte di tutta la squadra di Maurizio Sarri e di tutto lo stadio Olimpico per come è arrivato il secondo cartellino giallo. C’era stato uno scontro di gioco a metà campo con Castellanos che era finito a terra dopo un colpo al volto, l’azione è continuata con Pellegrini che si è fermato in attesa del fischio dell’arbitro per permettere l’intervento dei sanitari, ma il direttore di gara ha lasciato correre. Così Pulisic ne ha approfittato, sottraendo il pallone al terzino, il quale lo ha trattenuto da dietro per evitare di farlo scappare via verso la porta.