Espulsione Pavlovic, sull’episodio di Milan Lazio: «Non lascia adito a dubbi»

Pavlovic è stato espulso in Milan–Lazio per il fallo su Isaksen. Dal comunicato del giudice sportivo si evince che Manganiello avrebbe preso la decisione per DOGSO e non per grave fallo di gioco. Una spiegazione che non ha fatto altro che alimentare le polemiche. Questo il pensiero di Fabio Ravezzani su X:

LE PAROLE – «A mio avviso il combinato disposto di situazione tattica e violenza del tackle (che non può essere trascurata, diverso sarebbe una maglia trattenuta) direttamente sulla caviglia dell’attaccante non lascia adito a dubbi: rosso».