Espulsione Pavlovic, arriva la comunicazione su Milan Lazio: tifosi infuriati

Condividi via email

Espulsione Pavlovic – Arriva la comunicazione del Giudice Sportivo sull’ultimo turno di campionato. Svelata la motivazione del cartellino rosso

Il giudice sportivo spiega la motivazione dell’espulsione (e della conseguente squalifica per un turno) data Pavlovic nel secondo tempo di Milan–Lazio. Questo quanto si legge nel comunicato: «Per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete».

Cartellino rosso quindi per DOGSO (e non per grave fallo di gioco), resta dunque qualche dubbio sulla decisione del direttore di gara Manganiello vista la posizione di Matteo Gabbia 😕