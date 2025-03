Espulsione Dele Alli, gran gesto di Walker: svelato il motivo

Espulsione Dele Alli, il gesto da amico ed ex compagno di Kyle Walker. Ecco quanto accaduto in Milan-Como

In Milan–Como è tornato in campo Dele Alli. Il calciatore inglese è stato lontano dai campi per oltre due anni, dopo alcuni mesi di allenamento con i lariani Cesc Fabregas ha deciso di dargli una chance.

Un ritorno non propriamente fortunato, dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo, precisamente al 91° è stato espulso per un brutto intervento su Loftus-Cheek. In quel momento il terzino rossonero Kyle Walker, ex compagno di Dele Alli ai tempi del Tottenham e in Nazionale, ha chiesto al direttore di gara di non espellere il classe 1996.

Un gesto a dir poco insolito da parte di un avversario, ma l’ex City ha probabilmente provato a fare un gesto di amicizia, considerando anche il periodo complicato da cui viene il giocatore. Matteo Marchetti però, giustamente, ha dovuto seguire il regolamento prendendo la decisione corretta.