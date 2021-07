Esordio per Ballo Toure: “Ready to dance?”

Ballo Toure fa il proprio esordio con la maglia del Milan, il terzino è sceso in campo nella sfida amichevole disputata dai rossoneri contro il Modena

Ballo Toure fa il proprio esordio con la maglia del Milan, il terzino arrivato dal Monaco è sceso in campo nella sfida amichevole disputata dai rossoneri contro il Modena questo pomeriggio a Milanello.

“Ready to dance?” il commento del social media manager rossonero in onore al termine “Ballo” presente nel nome completo di Toure. Il Milan ha battuto il Modena per 5-0.