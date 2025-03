Esonero Thiago Motta, non accadeva da oltre 60 anni: riguarda anche il Milan!

Condividi via email

Esonero Thiago Motta, da quanto non accadeva che Juventus e Milan effettuassero un cambio in panchina nello stesso anno?

Prima Paulo Fonseca, ora Thiago Motta: cambio in panchina per due big del nostro campionato. Non accadeva da 61 anni!

Sia Juventus che Milan hanno cambiato il primo allenatore nella stessa stagione per la seconda volta dal 1929/30, dopo il 1963/64 – per i bianconeri all’epoca furono addirittura tre gli allenatori diversi: P. Amaral, E. Monzeglio e E. Rabitti, per i rossoneri invece L. Carniglia e N. Liedholm. A riportare la curiosità Opta Paolo su X.