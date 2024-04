Esonero Pioli, svelati i tre motivi per cui a dicembre è rimasto al Milan. RETROSCENA

Esonero Pioli, svelati i tre motivi per cui a dicembre il tecnico è rimasto alla guida del Milan. RETROSCENA

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Stefano Pioli, le cui quotazioni per una conferma sulla panchina del Milan per la prossima stagione sono in netta risalita.

Il quotidiano ha riavvolto il nastro tornando allo scorso dicembre, quando la sua panchina era davvero appesa a un filo. Anche durante la tempesta il tecnico ha saputo tenere la barra dritta: spogliatoio sempre in pugno, crescita dei singoli e risultati positivi hanno permesso al tecnico di cambiare ancora una volta il suo futuro.