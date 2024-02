Esonero Pioli, Cardinale non è soddisfatto: la RIVELAZIONE indizio del proprietario del Milan

Il futuro di Pioli sulla panchina Milan è ancora incerto. Intervenuto al Financial Times Cardinale ha lanciato un indizio in chiave esonero

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato insieme a Zlatan Ibrahimovic, al Financial Times. Tra le varie ha commentato anche la stagione dei rossoneri, svelando anche un possibile indizio in chiave futuro di Pioli in panchina. Esonero o no? Ecco cosa ha detto:

SUL POSSIBILE CAMBIO DI ALLENATORE – «Tutto intorno al Milan ha bisogno di evolversi. Guarderemo al personale, ci sono stati tanti infortuni. Non siamo soddisfatti che non siamo primi. Siamo giovani e nuovi. Ma non facciamo bene non facendo male».

