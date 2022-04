MN24- Esonero Giunti: il possibile sostituto potrebbe essere Terni

Sono ore frenetiche in casa rossonera. Federico Giunti allenatore della Primavera rischia l’esonero. Il sostituto potrebbe essere Terni

L’esperienza di Giunti come allenatore della Primavera del Milan sembra essere arrivata al capolinea.

Come raccolto dalla nostra redazione per sostituirlo si pensa ad una soluzione interna. In tal proprosito l’ipotesi più probabile dovrebbe essere quello di affidare la panchina a Christan Terni (allenatore Under 18)