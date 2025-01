Esonero Fonseca, Capello avvisa i giocatori del Milan: «Ha pagato per tutti ma adesso...». Rossoneri all'angolo

Esonero Fonseca, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato il cambio in panchina dei rossoneri lanciando un avviso chiaro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così della situazione in casa Milan:

PAROLE – «Fonseca oggi paga per tutti, lasciando la panchina a Conceiçao. Un allenatore che ha la fama del duro, ma sa essere anche molto pragmatico. Al Porto ha fatto generalmente bene e mi è piaciuto soprattutto quando ha affrontato le squadre italiane in Champions League, nonostante praticamente ogni anno gli vendessero qualcuno. Qui dovrà innanzitutto conoscere i calciatori e trovare la chiave per entrare nella loro testa, prima ancora di decidere come giocare a livello tattico. È fondamentale per tutti i tecnici e ancora di più per chi subentra ad annata in corso. Ma il cambio in panchina toglie alibi agli stessi giocatori: i tifosi ne hanno abbastanza e la società con questa mossa dice ai calciatori che d’ora in poi non saranno più accettati atteggiamenti sbagliati. In questo, Conceiçao parte con un vantaggio rispetto a Fonseca. Un’altra mano potrebbe arrivare dal mercato di gennaio, anche se io sono sempre del parere che comprare tanto per comprare serva a poco. Cosa può fare il Milan? Innanzitutto spendere per portare in rosa giocatori migliori di quelli che ha già in casa. In estate non mi sembra sia stato sempre fatto. L’ho già detto e scritto: prendere Emerson Royal e Pavlovic e vendere Kalulu ti ha reso più forte in difesa? Mah… Se oggi dovessi pensare a un acquisto, andrei su di un esterno d’attacco in grado di garantirmi a destra la stessa pericolosità che ho a sinistra, anche se Conceiçao forse potrebbe riportare Pulisic all’ala. Come dite, manca pure un goleador? Lo so bene, ma non vedo soluzioni di livello in giro per le tasche del Milan attuale. Fare il centravanti a San Siro non è come farlo altrove e allora si torna sempre allo stesso discorso: se devo spendere tanto per spendere, non risolvo nulla».