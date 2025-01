Esonero Fonseca, parla Borghi: «La piazza lo ha salutato con onore, si è sempre fatto apprezzare. Ma i problemi e i risultati...»

Esonero Fonseca, parla Borghi dopo la rottura tra l’allenatore portoghese e il Milan: ecco l’analisi e le dichiarazioni del giornalista

Borghi, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’esonero di Fonseca. Queste le parole sull’allenatore portoghese ormai ex Milan.

BORGHI – «Fonseca ha fatto l’impresa di farsi sempre apprezzare per quello che ha detto, fatto, per come si è posto. La piazza lo saluta con onore. Per le dinamiche e le abitudini di questo calcio può starci l’esonero di Fonseca perché i problemi ci sono stati e i risultati in campionato non sono stati buoni».