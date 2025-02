Esonero Conceicao, la novità spiazza l’ambiente rossonero! Tecnico già a rischio? Spifferi da Milanello

Esonero Conceicao, il tecnico, complici alcuni attriti con Zlatan Ibrahimovic, sarebbe già a rischio in vista della prossima stagione

Clamorosa indiscrezione svelata dal Corriere dello Sport sulla posizione di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese sarebbe già a rischio in vista della prossima stagione a causa di alcuni attriti comportamentali con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero.

Allo svedese, come a gran parte della dirigenza, non è piaciuta la decisione del tecnico di abbandonare la conferenza stampa post Feyenoord. Non si parla ancora di esonero ma la fiducia è in calo: la Champions, sia quella in corso che quella della prossima stagione, sarà decisiva.