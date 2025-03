Esonero Conceicao, c’è il nome del sostituto! Avviso già arrivato e situazione già definita

Condividi via email

Esonero Conceicao, se il Milan perdesse a Lecce il tecnico portoghese verrebbe allontanato: il prescelto per la sostituzione è Mauro Tassotti

Come riferito da Tuttosport, il Milan ha deciso già l’eventuale sostituto di Sergio Conceicao nel caso in cui il tecnico portoghese venisse esonerato. L’ex Porto è infatti legato alla gara odierna contro il Lecce: un risultato negativo segnerebbe il destino.

Il prescelto è Mauro Tassotti, da poco ritorno in rossonero come collaboratore dello staff prima di Bonera e poi di Massimo Oddo in Milan Futuro. Prossime ore decisive.