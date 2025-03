Esonero Conceicao, l'indiscrezione su Tassotti lascia senza parole: avrebbe rivelato che... Ultimissime

Esonero Conceicao, clamorosa indiscrezione su Mauro Tassotti: l’ex terzino rossonero avrebbe confidato questa cosa

Come riferito dal Corriere della Sera, Mauro Tassotti sarebbe in pole per la panchina del Milan in caso di clamoroso esonero di Sergio Conceicao.

In caso di esonero di Conceicao circola il nome di Tassotti, una sorta di padre della patria. Non fa i salti di gioia all’idea di prendersi una grana del genere (chi li farebbe?) ma i profili in caso di ennesimo ribaltone non sono molti. Ore decisive in casa Milan.