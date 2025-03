Esonero Conceicao, Lazio decisiva? Quell’opzione non viene scartata a Milanello, tifosi increduli

Condividi via email

Esonero Conceicao, la partita con la Lazio decisiva per il portoghese? Il club non vorrebbe cambiare ma l’ipotesi Tassotti resta viva

Come riferito da Tuttosport, il Milan non vorrebbe esonerare Sergio Conceicao e proseguire con lui almeno fino al termine della stagione per poi tirare le somme tra campionato e Coppa Italia.

Tuttavia, se la precipitazione dovesse ulteriormente precipitare, a Milanello non escludono l’ipotesi Mauro Tassotti, attualmente presente nello staff del Milan Futuro di Massimo Oddo, traghettatore fino al termine della stagione.