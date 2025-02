Esonero Conceicao, l’ultima indiscrezione spiazza i tifosi! Non se lo aspettava nessuno, clamoroso scenario

Esonero Conceicao, il tecnico si gioca tutto nelle prossime gare contro Bologna e Lazio: in caso di doppio risultato negativo può saltare

Come riportato da calciomercato.com, le prossime due partite saranno decisive per il futuro della panchina del Milan:

PAROLE – «I prossimi impegni contro Bologna (giovedì sera, recupero della nona giornata) e Lazio (domenica, ore 20.45) hanno tanto il sapore delle ultimissime chiamate per non vedere scappare via definitivamente quella Juventus che oggi dista otto lunghezze e che rappresenta – classifica alla mano – la candidata più autorevole per agguantare l’ultimo piazzamento utile per l’Europa che conta. Il timore sempre più diffuso, complice un gioco che non decolla anche dopo un mercato di gennaio importante e una sintonia tra Conceiçao e la squadra quasi ai minimi termini, è di vivere una parte conclusiva di stagione nell’anonimato più totale e che renderà pressoché obbligatoria una nuova rifondazione in estate. Il Corriere della Sera di oggi va ancora di più nel dettaglio e riferisce che, al netto delle ripetute ed ufficiali manifestazioni di fiducia da parte della società, la posizione del successore di Fonseca si farebbe più delicata e pericolante nel caso in cui contro Bologna e Lazio arrivassero due risultati negativi».