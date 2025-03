Esonero Conceicao, Lecce decisiva? Piovono conferme, c’è una sensazione particolare a Milanello

Esonero Conceicao, la gara di domani pomeriggio continua ad essere decisiva per il tecnico? C’è una strana sensazione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, la posizione di Sergio Conceicao in casa Milan resta in bilico in vista della gara di domani contro il Lecce:

PAROLE – «Si dimette il portavoce di Conceiçao. E così un capitolo, almeno in apparenza, è risolto. Tutti i problemi del Milan però restano sul tavolo e domani, a Lecce, nessuno potrà cancellarli. La sensazione è che, in una situazione del genere, tutto possa succedere».