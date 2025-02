Esonero Bonera, spunta il clamoroso retroscena! C’entra Ibrahimovic, ricostruzione che lascia di stucco

Esonero Bonera, c’è il clamoroso retroscena relativo al mancato allontanamento del tecnico di Milan Futuro: c’entra Ibrahimovic

Calciomercato.com ha svelato un importante retroscena sulla situazione di Daniele Bonera, tecnico di Milan Futuro:

PAROLE – «La vittoria sul campo della Spal, ottenuta nell’ultimo turno di campionato, è servita anche a mettere i bulloni sulla panchina di Daniele Bonera. Sono state settimane di grandi riflessioni, analisi a 360 gradi per cercare soluzioni e nuove idee. La prima parte di stagione è stata bruttina, difficile ma non troppo lontano alle prime stagioni delle altre formazioni under 23. Dall’analisi degli errori fatti la dirigenza è convinta di poter trovare altri input per far crescere un progetto che ha anteposto la valorizzazione dei giovani talenti al mero risultato. Che ha comunque un suo valore anche a difesa dell’investimento importante fatto la scorsa estate. Dopo le difficoltà iniziali, con i risultati negativi, la squadra si è unita al fianco di Bonera ( al quale è stata riconosciuta anche la difficoltà di dover rinunciare a tanti ragazzi che salgono in prima squadra). Questo è un aspetto che ha inciso nella decisione di confermare il tecnico bresciano. Le esultanze ai gol di Sandri e Quirini, conclude con un lungo abbraccio al mister, ne sono la testimonianza più efficace. Ora una nuova sfida da vincere al Chinetti contro la Lucchese per proseguire la marcia verso la salvezza».