Esonero Bonera, spunta la candidatura di un ex campione d’Europa rossonero: è lui il favorito. Le ultimissime notizie

Il Milan Futuro ha perso contro il Pescara per tre reti a due. Questa sconfitta, nuovamente, ha alimentato i dubbi della dirigenza nei confronti della posizione dell’allenatore Daniele Bonera.

Come riportato da Matteo Moretto, così come due settimane fa, il tecnico sarebbe ad un passo dall’esonero. Alfredo Pedullà, pochi minuti fa, ha segnalato il profilo di Massimo Oddo come il principale candidato per sostituirlo.