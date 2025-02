Condividi via email

Esonero Bonera, il tecnico è nuovamente ad un passo dall’addio al Milan: ore frenetiche per il suo futuro. Le ultimissime notizie

Il Milan Futuro ha perso contro il Pescara per tre reti a due. Questa sconfitta, nuovamente, ha alimentato i dubbi della dirigenza nei confronti dell’allenatore Daniele Bonera.

Come riportato da Matteo Moretto, così come due settimane fa, il tecnico sarebbe ad un passo dall’esonero. Le prossime ore, dunque, saranno cruciali per stabilire il suo futuro: la sua avventura sulla panchina rossonera sembra finita.