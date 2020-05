Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Berthold ha parlato anche dei netti miglioramenti che Rangnick potrebbe portare all’attuale Milan

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Thomas Berthold, ex giocatore di Rangnick e grande conoscitore del manager tedesco, ha parlato del sempre più probabile passaggio dell’uomo RedBull al Milan:

«Il Milan non è il Lipsia, ha una storia diversa. Però da tanti anni non fa più parte dei grandi Club e le scelte tecniche non son state positive, è amministrato male secondo me. Il calcio di oggi si sta trasformando verso la velocità. Il Milan ha già una base fatta di giocatori di qualità. Se scelgono Rangnick sono convinto che lui porterà lo staff giusto e migliorerà i giocatori attuali. Per gli acquisti nuovi ha un diktat: conta molto il carattere. Sicuramente gli allenamenti saranno molto intensi»