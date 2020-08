Esce Leao, Jack Bonaventura all’ultima in rossonero

Bonaventura, L’uscita di Rafael Leao dal campo ha costretto Stefano Pioli ha effettuare un cambio a partita in corso

L’uscita di Rafael Leao dal campo ha costretto Stefano Pioli ha effettuare un cambio a partita in corso. L’ingresso di Jack Bonaventura non ha cambiato l’assetto tattico rossonero che ha portato una serie di vittorie consecutive nell’ultimo periodo. La presenza di Jack potrebbe essere l’ultima in maglia rossonera nella sua carriera. Il giocatore ha il contratto in scadenza e ancora non ha rinnovato con la dirigenza milanista. Da parte del Milan no sembrano esserci dialoghi con Mino Raiola per portare avanti la collaborazione.