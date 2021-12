Eranio: «Senza Kessie perdi il 50% del centrocampo»

Eranio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole su Kessie

«Se lo perdi, perdi il 50 percento del centrocampo. Il Milan e Pioli gli stanno dimostrando tutta la stima del mondo, ma abbiamo visto che con Gigio e Calha non è bastato. Le richieste del giocatore sono alte, ma in una rosa dove Ibra guadagna 7 milioni a 40 anni, penso che Kessie meriti quello che chiede. Uno sforzo economico ci sta, non si possono perdere a zero tre punti fermi in due anni…».