Eranio richiama Giroud: «È un peso massimo, ora deve sbloccarsi»

Stefano Eranio ha parlato del momento di Giroud, che non si è ancora sbloccato dopo l’infortunio. Le parole dell’ex Milan

Nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio, Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato del momento realizzativo di Olivier Giroud in rossonero. Le sue parole sulle qualità dell’attaccante e sul fatto di trovare la via del gol.

«È un peso massimo, ha bisogno di continuità e di sentirsi bene fisicamente. Vive per il gol e ora deve sbloccarsi».