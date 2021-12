Empoli, tegola Haas in Coppa Italia: a rischio per il Milan

L’Empoli deve fare i conti con un problema fisico. Nicolas Haas è uscito malconcio dal match di Coppa Italia con il Verona

L’Empoli passa il turno in Coppa Italia ma deve fare i conti con una brutta tegola. Il centrocampista Nicolas Haas è infatti uscito per un problema fisico che non sembra di poco conto. I toscani sfideranno il Milan il prossimo 22 dicembre. Andreazzoli ne ha parlato così.

«Le mie impressioni non sono buone. Sta facendo la risonanza, speriamo non vengano confermate queste sensazioni, ma tutto lascia presupporre che possa essere una cosa abbastanza grave.»