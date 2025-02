Empoli Milan, Kyle Walker esulta sui social: il post fa impazzire i tifosi rossoneri – FOTO. Le ultimissime notizie sul match

Il giorno seguente del match vinto dal Milan contro l’Empoli per 0-2 Kyle Walker ha pubblicato un post sui social per celebrare questo successo. Il terzino inglese, per l’ennesima volta, si è dimostrato un grandissimo valore aggiunto per la squadra allenata da Sergio Conceicao.

IL POST SOCIAL DI WALKER– «Il perfetto fine settimana, tre punti e clean sheet. Forza Milan!».