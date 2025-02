Empoli Milan, è Abraham il peggiore in campo! Passo indietro rispetto alla Roma, decisione di Conceicao inevitabile

Condividi via email

Empoli Milan, per la Gazzetta dello Sport il peggiore in campo della sfida di ieri pomeriggio è stato Tammy Abraham: impalpabile

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo della sfida vinta ieri pomeriggio per 0-2 dal Milan sul campo dell’Empoli è stato senza ombra di dubbio Tammy Abraham. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Gli arriva poco e quel poco se lo spende male. Nessun tiro in porta, una sponda: bilancio deludente, cambio inevitabile. Un bel passo indietro».