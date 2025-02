Empoli Milan, le ultime di formazione lo danno in panchina: tifosi increduli!

Empoli Milan, arrivano conferme definitive sulla decisione di Sergio Conceicao in vista del match di oggi pomeriggio: Leao dalla panchina

Come riferito dal Corriere della Sera, arrivano conferme sulle decisione di Sergio Conceicao in vista di Empoli–Milan di oggi pomeriggio.

Anche Rafael Leao non è al meglio e dovrebbe restare fuori pure lui dalla formazione iniziale per la seconda volta di fila. Conceiçao pretende di più dal numero 10 milanista: “Deve lavorare anche quando non ha la palla perché gioca in un collettivo e deve mettersi a disposizione della squadra. Uscire dalla comfort zone non è facile ma per me è essenziale” le parole del tecnico portoghese sul suo connazionale dopo la Roma. l’ex Lille non è al top della forma per un piccolo acciacco fisico (problemino alla caviglia) e mercoledì è in programma una sfida cruciale in Champions League. Anche per questo Conceiçao non intende rischiarlo e preferisce preservarlo per la trasferta di Rotterdam.