Empoli Milan, Sottil subito titolare! Conceicao non ha dubbi, titolare perchè... Ultimissime

Empoli Milan, Sergio Conceicao lancia subito titolare Riccardo Sottil, ultimo arrivato nella sessione invernale di mercato

Come riferito da calciomercato.com, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, è pronto a puntare su Sottil ad Empoli.

PAROLE – «Aveva descritto l’esordio con la maglia del Milan, nel successo ottenuto contro la Roma nei quarti di Coppa Italia, come un’emozione bellissima. Per Riccardo Sottil ne è in arrivo un’altra: la prima maglia da titolare nella sfida di oggi pomeriggio al Castellani contro l’Empoli. Sergio Conceicao ha scelto l’ex Fiorentina per il ruolo di esterno destro nel nuovo 4-4-2 del Diavolo. Una settimana da sogno sta vivendo Sottil: lunedì scorso il trasferimento, insperato, al Milan, mercoledì l’esordio a San Siro e ora subito nella mischia per cercare tre punti nella trasferta empolese. Senza dimenticare un piccolo particolare: Riccardo è un tifoso di questi colori sin da bambino. Gabbia, titolare anche lui dopo diverse partite iniziare in panchina, lo aiuterà a gestire quelle che saranno delle emozioni fortissime».