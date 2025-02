Empoli Milan, scelte di formazione in vista della Champions League: la mossa di Conceicao

Condividi via email

Empoli Milan – Mister Sergio Conceicao in difesa avrebbe scelto un’alternanza di coppie tra Serie A e Champions League

Il Milan alle 18:00 scenderà in campo ad Empoli per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Mister Conceicao potrebbe effettuare delle scelte di formazione anche in funzione dell’andata dei playoff di Champions League in programma mercoledì.

In difesa, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe esserci una vera e propria staffetta: Gabbia-Thiaw oggi in campionato, Tomori-Pavlovic contro il Feyenoord.