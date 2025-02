Empoli Milan, Sandro Sabatini esalta l’attacco rossonero: le sue dichiarazioni spopolano. Le ultimissime notizie sul Milan

Il Milan ha vinto e convinto nella sfida contro l’Empoli conclusa per 0-2. Di seguito l’elogio rilasciato da Sandro Sabatini a Calciomercato.com sull’attacco rossonero.

«Obiettivamente, non c’è stato paragone. Segno che nessuna squadra in Italia e poche in Europa possono proporre una forza offensiva come il Milan “all stars”, quello teorico che Conceicao cercherà di rendere pratico: Pulisic-Joao Felix-Leao alle spalle di Gimenez»