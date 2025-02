Condividi via email

Empoli Milan, i rossoneri reclamano subito un calcio di rigore: il commento di Marelli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro l’Empoli. A pochi minuti dall’inizio Abraham è stato atterrato in area ma non è stato assegnato rigore: di seguito il commento di Luca Marelli a DAZN.

LE PAROLE DI MARELLI – «Mi trovo d’accordo con la decisione presa dal direttore di gara. Sembra più Abraham che va a cercare il contatto con il difensore: non era calcio di rigore».