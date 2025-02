Condividi via email

Empoli Milan, De Sciglio da brividi: «Il Milan è casa mia, ogni volta è una grande emozione». Le ultimissime sui rossoneri

Pochi minuti dopo il match vinto dal Milan contro l’Empoli per 0-2 De Sciglio, ex della partita, è intervenuto in conferenza stampa.

«Il Milan è la casa dove sono cresciuto fin da bambino, la squadra che mi ha fatto diventare giocatore. Ho passato 16 anni della mia vita in rossonero e ogni volta che vedo lo stemma del Milan è una grandissima emozione»