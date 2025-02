Empoli Milan, Conceicao ha trovato il proprio leader difensivo! Pagella da urlo

Condividi via email

Empoli Milan, Sergio Conceicao ha trovato in Kyle Walker il proprio leader difensivo: prestazione da incorniciare anche in Toscana

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, Kyle Walker, arrivato nell’ultimo calciomercato Milan in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, è stato tra i migliori in campo della sfida di ieri pomeriggio vinta contro l’Empoli:

PAROLE – «Subisce un fallo da quasi rosso e non si perde in isterie o reazioni. Per qualche minuto gioca al centro senza problemi. Spremute di esperienza».